

В Западной Грузии создадут еще один национальный парк

25.06.2021 17:33





Национальный парк будет создан в регионе Гурия в Западной Грузии. Об этом сообщили в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства.



Площадь нового заповедника составит около 30 тысяч гектар. Инициатива направлена на сохранение лесных ландшафтов Гурии: минимизацию негативного воздействия человека, сохранение биоразнообразия и экосистем, содействие росту популяции млекопитающих, в том числе кавказского оленя, косули, бурого медведя, рыси и других животных.



Общая стоимость проекта составляет более 520 тысяч евро, его завершение намечено на 2023 год. Инициатива реализуется Минсельхозом Грузии при активном участии местных властей в сотрудничестве со Всемирным фондом дикой природы (WWF) и при финансовой поддержке посольства Швеции.



Сегодня в городе Озургети состоялась рабочая встреча, в ходе которой замглавы Минсельхоза Грузии Нино Тандилашвили проинформировала местное население и другие заинтересованные стороны о работе, продолжающейся в рамках проекта.



«Год назад по инициативе министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства началась активная работа по созданию новых охраняемых территорий в Гурии. Мы думаем, что Национальный парк Гурии станет новым центром притяжения, внесет свой вклад в региональное развитие и, самое главное, в защиту уникального биоразнообразия Гурии», — сказала Тандилашвили.



По словам заместителя государственного представителя в Гурии Кетеван Мойстрапешвили, парк в Гурии создаст новые возможности для региона как с точки зрения экотуризма, так и с точки зрения дополнительных экономических выгод.



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