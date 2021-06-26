

Турнава: связанный с «НамахванГЭС» процесс медиации «проходит цивилизованно»

26.06.2021 14:53





По заявлению министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, связанный с «НамахванГЭС» процесс медиации, с участием Центра разрешения споров и переговоров Энергетического сообщества ЕС, проходит цивилизованно.



Как отмечает Турнава, предприняты первые шаги для деэскалации между сторонами.



«Подтвердилось, что процесс медиации был очень правильным решением, которое приняли премьер-министр и правительство. Медиация в соответствующей международным стандартам обстановке проходит цивилизованно.



Предприняты первые шаги к деэскалации. Вы знаете, что и мы сократили контингент полиции и железные ограждения.



Следующий шаг, согласованный с международным медиатором заключается в том, что участники и лидеры акции также должны взять на себя определенную ответственность, что не будут мешать инвестору и компании спокойно осуществлять работы в рамках начального разрешения.



Главное направление медиации – это перепроверка стандартов по охране окружающей среды, процедур по охране окружающей среды, или перепроверка исследований для того, чтобы в конечном итоге, все убедились, что этот проект будет осуществлен лишь в соответствии с высшими стандартами по охране окружающей среды, так, как будет в интересах Грузии. Проходит диалог, и эта платформа обеими сторонами хорошо используется», - отметила Турнава.



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