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Турнава: связанный с «НамахванГЭС» процесс медиации «проходит цивилизованно»


26.06.2021   14:53


По заявлению министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, связанный с «НамахванГЭС» процесс медиации, с участием Центра разрешения споров и переговоров Энергетического сообщества ЕС, проходит цивилизованно.

Как отмечает Турнава, предприняты первые шаги для деэскалации между сторонами.

«Подтвердилось, что процесс медиации был очень правильным решением, которое приняли премьер-министр и правительство. Медиация в соответствующей международным стандартам обстановке проходит цивилизованно.

Предприняты первые шаги к деэскалации. Вы знаете, что и мы сократили контингент полиции и железные ограждения.

Следующий шаг, согласованный с международным медиатором заключается в том, что участники и лидеры акции также должны взять на себя определенную ответственность, что не будут мешать инвестору и компании спокойно осуществлять работы в рамках начального разрешения.

Главное направление медиации – это перепроверка стандартов по охране окружающей среды, процедур по охране окружающей среды, или перепроверка исследований для того, чтобы в конечном итоге, все убедились, что этот проект будет осуществлен лишь в соответствии с высшими стандартами по охране окружающей среды, так, как будет в интересах Грузии. Проходит диалог, и эта платформа обеими сторонами хорошо используется», - отметила Турнава.

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