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Турнава: связанный с «НамахванГЭС» процесс медиации «проходит цивилизованно»
26.06.2021 14:53
По заявлению министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, связанный с «НамахванГЭС» процесс медиации, с участием Центра разрешения споров и переговоров Энергетического сообщества ЕС, проходит цивилизованно.
Как отмечает Турнава, предприняты первые шаги для деэскалации между сторонами.
«Подтвердилось, что процесс медиации был очень правильным решением, которое приняли премьер-министр и правительство. Медиация в соответствующей международным стандартам обстановке проходит цивилизованно.
Предприняты первые шаги к деэскалации. Вы знаете, что и мы сократили контингент полиции и железные ограждения.
Следующий шаг, согласованный с международным медиатором заключается в том, что участники и лидеры акции также должны взять на себя определенную ответственность, что не будут мешать инвестору и компании спокойно осуществлять работы в рамках начального разрешения.
Главное направление медиации – это перепроверка стандартов по охране окружающей среды, процедур по охране окружающей среды, или перепроверка исследований для того, чтобы в конечном итоге, все убедились, что этот проект будет осуществлен лишь в соответствии с высшими стандартами по охране окружающей среды, так, как будет в интересах Грузии. Проходит диалог, и эта платформа обеими сторонами хорошо используется», - отметила Турнава.
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