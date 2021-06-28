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Радиовещателям в Грузии простят долг в 1,5 млн. лари


28.06.2021   13:56


Правительство Грузии спишет долги радиовещателей перед госкомпаниями. Как заявила министр экономики Натия Турнава, до 24 радиовещателей обратились к Комиссии по коммуникациям и Минэкономики с просьбой простить долг.

Как отметила Турнава, пандемия отразилась на рекламных доходах вещателей и правительство приняло решение простить долги.

«Государство владеет компанией ООО Теле-радиоцентр Грузии, которая владеет вышками по всей стране. Посредством вышек мы предоставляем частоту разным радиовещателям. Некоторое время назад к нам обратились 24 радиостанции и попросили простить долги из-за пандемии», — сказала она.

По словам главы Минэкономики, в общей сложности долгов простят на 1,5 млн. лари. Кроме того, тем, кого коснулись льготы, не придется платить за обслуживание вышек до конца года.

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