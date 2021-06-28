

Глава Ассоциации ресторанов предлагает ввести в Грузии новый рабочий график

28.06.2021 20:28





Основатель Ассоциации ресторанов Шота Бурджанадзе предлагает вести в Грузии новый рабочий график. Согласно озвученной им инициативе, рабочий день должен начинаться 8 часов утра и заканчивать в 16:00 часов. Об этом Бурджанадзе заявил на пресс-конференции, состоявшейся 28 июня в медиацентре «Мтавари».



Бурджанадзе считает, что если рабочий день будет заканчиваться в 4 часа дня, вместо 6 или 7 часов вечера, у людей будет больше времени для себя. Кроме того он заявляет, что при такой график скажется позитивно и на экономике страны.



«Важно, чтобы все службы, которые сегодня начинают работу в 10 часов утра, начинали работать с 8 часов утра. Так будет создан прецедент по пробуждению страны на два часа раньше.



После завершения работы в 4 часа, у человека останется больше времени для себя, своей семьи, для общества, а больше свободного времени означает и то, что в экономике будет вращаться больше денег.



После 6-7 часов работы у человека нет настроения и сил куда-либо идти. Многие возможности для него уже исчерпаны. Поэтому это будет первым шагом к ментальным изменениям в стране», — сказал Шота Бурджанадзе.



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