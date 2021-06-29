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С 1-го июля база Wizz Air возвращается в Кутаисский международный аэропорт
29.06.2021 14:16
«С 1 июля база венгерского «лоукостера» Wizz Air возвращается в Кутаисский международный аэропорт», — заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
Самая быстрорастущая низкобюджетная авиакомпания Европы будет выполнять дополнительные рейсы из Грузии в Европу по направлениям: Милан, Прага, Афины, Салоники, Ларнака и Мемминген.
«С открытием туристического сезона у нас есть очень хорошие новости — база Wizz Air вернулась в Кутаисский международный аэропорт и с июля будет выполнять рейсы в 6 европейских городов, но в ближайшие месяцы расширит количество направлений и частоту рейсов, думаю, компания скоро вернется к старой отметке», — сказала Натия Турнава.
На первом этапе из-за эпидситуации и ограничений в странах Европы, до конца летнего навигационного сезона прямые регулярные рейсы из Кутаиси в Милан, Прагу, Афины, Салоники, Ларнаку и Мемминген будут выполняться один раз в неделю.
Всего, на данном этапе, из Кутаиси можно будет прямым воздушным путем попасть в Европу по 14 направлениям девяти стран.
В июле из Кутаисского международного аэропорта будет выполнено 153 прямых рейса. Из них 111 прямых рейсов в Европу и 42 — в Центральную Азию. Обе авиакомпании, Wizz Air и FLYARYSTAN, планируют в летний навигационный сезон поэтапно увеличивать как направления, так и частоту выполнения рейсов.
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