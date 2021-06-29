

C 1 июля увеличится тариф на газ для столичных райнов Варкетили, Глдани и Мухиани

29.06.2021 15:48





Жители столичных районов Варкетили, Глдани и Мухиани с 1 июля будут платить за природный газ на 8 тетри больше. Об этом сообщает Национальная комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC).



В конце мая GNERC пересмотрела тарифы на природный газ для компании Tbilisi Energy, которая снабжает природным газом центральные районы столицы.



С 1 июня до 500 тысяч абонентов компании уже платят за природный газ на восемь тетри больше, чем раньше – 53,972 тетри, включая НДС.



Комиссия приняла решение скорректировать тарифы и для мелких газораспределительных компаний на заседании в понедельник. Новый тариф будет действовать до 31 октября 2022 года включительно.



Так, до 16 тысяч абонентов «Варкетилэар» будут платить 57,062 тетри за 1 кубометр газа, вместо 48, 677 тетри.



Компания «Энергосоюз» которая обслуживает до 12 тысяч абонентов районов Глдани и Мухиани будут платить 57,794 тетри, вместо 49,443 тетри за 1 кубометр .



Кроме того, тариф на потребительский газ с 1 июля на 5 тетри повысится для жителей Сенакского муниципалитета на западе Грузии.



До 9 тысяч абонентов газораспределительной компании «Гаско+» будут платить 53,351 за 1м3 вместо 48.301 тетри.



Решение о пересмотре тарифов GNERC приняла на основе обращения самих компаний с учетом обесценивания курса национальной валюты Грузии.



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