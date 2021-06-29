|
|
|
Власти Грузии заплатят консалтинговой компании $70 800 за оценку контракта по Намахвани ГЭС
29.06.2021 19:27
Министерство юстиции планирует выплатить международной консалтинговой компании 70 800 долларов США за подготовку юридической оценки контракта по проекту строительства Намахвани ГЭС.
О том, что Министерство юстиции по поручению правительства с конца мая ищет международную консалтинговую компанию для подготовки правовой оценки, ранее уже было известно, однако сумма, которую правительство Грузии намеревалось выплатить компании не называлась.
27 мая Министерство юстиции объявило о «выражении заинтересованности» для подготовки юридической оценки контракта по проекту строительства Намахвани ГЭС.
«Выражение заинтересованности» обычно означает предоставление компаниям возможности обратиться с этой задачей к Министерству юстиции. Задача Министерства юстиции — подготовить юридический отчет, указывающий насколько контракт соответствует принятой международной практике и законодательству Грузии.
В заявлении министерства говорится, что «Министерство юстиции имеет [неограниченное] право выбирать успешного кандидата без дополнительных объяснений». 29 июня 2021 года Минюст запросил у Национального агентства по закупкам разрешение на объявление упрощенной процедуры закупок. Агентству должно принять решение до 2 июля.
Тендер
В тендерной документации Минюст указывает, что приостановка проекта нанесет ущерб Грузии:
«Протестующие считают, что строительство Намахвани ГЭС должно быть остановлено. Приостановка проекта нанесет значительный ущерб интересам правительства Грузии, как с юридической, так и с финансовой точки зрения, а также с точки зрения будущего развития политики энергетической независимости».
Таким образом, в связи с государственной и высокой общественной значимостью проекта Намахвани ГЭС, с учетом того, что протесты населения по поводу строительства каскада Намахвани ГЭС существенно затрудняют процесс строительства, необходимо провести юридический анализ соглашения о строительстве, владении и эксплуатации каскада Намахвани ГЭС в соответствии с передовой международной практикой для дальнейшего улучшения условий соглашения», — говорится в тендерной документации.
Пока неизвестно, какая компания будет проводить юридическую оценку контракта по проекту строительства Намахвани ГЭС.
Срок подготовки документа — 45 дней после подписания контракта. То есть, не позднее 1 сентября 2021 года.
Вопросы
Несмотря на то, что оценка, включающая ряд критических выводов, уже была подготовлена ведомством за месяц до подписания контракта, министерство еще не прояснило содержание этого документа.
На фоне молчания государства, специалисты критически относящиеся к контракту, подозревают, что министерство попытается таким образом прийти к менее критическим выводам.
Центр социальной справедливости сегодня заявил, что поиск министерством международной компании для оценки контракта «не имеет смысла, если оценка находится в пределах его компетенции как государственного агентства и, что наиболее важно, оценка уже была подготовлена».
Контракт на строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС был подписан между инвестором и правительством Грузии [несколькими ведомствами] 25 апреля 2019 года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна