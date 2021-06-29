

Власти Грузии заплатят консалтинговой компании $70 800 за оценку контракта по Намахвани ГЭС

29.06.2021 19:27





Министерство юстиции планирует выплатить международной консалтинговой компании 70 800 долларов США за подготовку юридической оценки контракта по проекту строительства Намахвани ГЭС.



О том, что Министерство юстиции по поручению правительства с конца мая ищет международную консалтинговую компанию для подготовки правовой оценки, ранее уже было известно, однако сумма, которую правительство Грузии намеревалось выплатить компании не называлась.



27 мая Министерство юстиции объявило о «выражении заинтересованности» для подготовки юридической оценки контракта по проекту строительства Намахвани ГЭС.



«Выражение заинтересованности» обычно означает предоставление компаниям возможности обратиться с этой задачей к Министерству юстиции. Задача Министерства юстиции — подготовить юридический отчет, указывающий насколько контракт соответствует принятой международной практике и законодательству Грузии.



В заявлении министерства говорится, что «Министерство юстиции имеет [неограниченное] право выбирать успешного кандидата без дополнительных объяснений». 29 июня 2021 года Минюст запросил у Национального агентства по закупкам разрешение на объявление упрощенной процедуры закупок. Агентству должно принять решение до 2 июля.



Тендер

В тендерной документации Минюст указывает, что приостановка проекта нанесет ущерб Грузии:



«Протестующие считают, что строительство Намахвани ГЭС должно быть остановлено. Приостановка проекта нанесет значительный ущерб интересам правительства Грузии, как с юридической, так и с финансовой точки зрения, а также с точки зрения будущего развития политики энергетической независимости».



Таким образом, в связи с государственной и высокой общественной значимостью проекта Намахвани ГЭС, с учетом того, что протесты населения по поводу строительства каскада Намахвани ГЭС существенно затрудняют процесс строительства, необходимо провести юридический анализ соглашения о строительстве, владении и эксплуатации каскада Намахвани ГЭС в соответствии с передовой международной практикой для дальнейшего улучшения условий соглашения», — говорится в тендерной документации.



Пока неизвестно, какая компания будет проводить юридическую оценку контракта по проекту строительства Намахвани ГЭС.



Срок подготовки документа — 45 дней после подписания контракта. То есть, не позднее 1 сентября 2021 года.



Вопросы

Несмотря на то, что оценка, включающая ряд критических выводов, уже была подготовлена ​​ведомством за месяц до подписания контракта, министерство еще не прояснило содержание этого документа.



На фоне молчания государства, специалисты критически относящиеся к контракту, подозревают, что министерство попытается таким образом прийти к менее критическим выводам.



Центр социальной справедливости сегодня заявил, что поиск министерством международной компании для оценки контракта «не имеет смысла, если оценка находится в пределах его компетенции как государственного агентства и, что наиболее важно, оценка уже была подготовлена».



Контракт на строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС был подписан между инвестором и правительством Грузии [несколькими ведомствами] 25 апреля 2019 года.



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