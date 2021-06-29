

Издание FDI Magazine посвятило статью развитию туризма в Грузии

29.06.2021 19:33





«Грузия делает ставку на устойчивое развитие туризма» — под таким заголовком экономическое издание Financial Times FDI Magazine выпустило статью о туризме Грузии.



fDi Intelligence — это выходящее два раза в месяц на английском языке издание, в котором содержится актуальный обзор глобальной инвестиционной деятельности. fDi Intelligence уделяет основное внимание новостям о прямых иностранных инвестициях и углубленному анализу корпоративного инвестиционного климата во многих секторах.



«Туризм в Грузии продать несложно. Эта страна небольшая, но гордится своими объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, побережьем Черного моря, волшебными Кавказскими горами, разнообразной природой, восьмитысячной традицией виноделия и богатой кулинарной культурой», — отмечает автор статьи — журналист Пол Римпл, которые уже многие годы живет в Тбилиси.



В статье сообщается, что число посетителей Грузии увеличилось на 200% — с 1,5 миллиона до 4,4 миллиона. В 2019 году количество путешественников увеличилось более чем вдвое, и в Грузию было совершено 9,3 миллиона международных визитов. Этот результат принес экономике страны более 3 миллиардов долларов, или 7,5% ВВП.



Автор статьи пишет, что пока правительство работает над стратегией поддержки частного сектора, инвестиций во всем мире и продвижения туризма в Грузии, Европейский Союз, USAID, Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и другие организации активно поддерживают Грузию финансово для разработки региональных проектов. Например, ЕС вместе со Швецией и Австрией запустил проект Greta.



«С такими грантами граждане смогут не только отремонтировать дома, а потом сдать две комнаты, но и создать бизнес-модель, учитывающую факторы окружающей среды», — говорится в статье.



«Наш главный приоритет — это развитие устойчивого туризма, это часть национальной политики министерства экономики. Мы поддерживаем местное население, мы предоставляем им бесплатные тренинги по внедрению принципов безопасности, устойчивости и экологических принципов», — сказала в интервью журналу fDi Magazine заместитель руководителя Национальной администрации туризма Тамар Кориаули.



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