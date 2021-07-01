

В Грузии задействованы новые регуляции на рынке детских игрушек

01.07.2021 11:34





С 1 июля на рынке детских игрушек в силу вступили новые регуляции, которые обязывают импортеров в электронной форме заранее сообщать налоговой службе о поступлении продукции.



В первую очередь новые правила направлены против большого количества магазинов и компаний, которые импортируют из США и Европы подержанные игрушки высокого качества, и продают их по минимальным ценам. Ввиду специфики бизнеса, выполнить условия регуляций им будет сложнее, чем компаниями, которые импортируют новую продукцию крупными партиями.



Большинство таких магазинов импортируют европейскую и американскую продукцию таких известных брендов, как Fisher Price, Little Tikes, Lego, Barbie Онии закупают игрушки бессистемно, в единичных экземплярах, соответственно предоставить какую-либо документацию, тем более заранее, для них будет непросто.



Что касается возможности завозить из США и Европы новые игрушки, то это экономически невыгодно, так как из-за высоких цен спрос на них будет минимальный – в особенности на фоне дешевой китайской продукции.



По словам учредителя компании «Хилтон» Нино Амисулашвили, компания создана 5 лет назад и на сегодняшний день владеет тремя магазинами, функционирование которых в настоящее время стоит перед серьезной проблемой. На данном этапе продукция пользуется большим спросом и бизнес расширяется, но вероятно, из-за регуляций цены придется увеличить, так как они предусматриваются дополнительные расходы и новые обязательства.



«У нас была встреча с представителями министерства экономики, в ходе который мы обсудили технические вопросы, связанные с выполнением новых регуляций. Это были не первые переговоры – мы встречаемся с представителями министерства еще с того периода, когда началась работа над регуляциями, и нам удалось добиться некоторого смягчения норм, которые изначально были значительно более жесткие» - заявила она.



По ее словам, новые регуляции сложные и добавят бизнесу расходы, однако они выполнимы, в отличие от первоначального документа. Однако при этом цены на вторичные игрушки из Америки и Европы скорее всего вырастут.



«Мы покупаем игрушки в долларах, а это означает что расходы растут, а доходы в лучшем случае остаются прежними. К этому также добавляются новые регуляции, и совокупность этих двух факторов значительно усложнит наше положение. Тем не менее, мы попытаемся сделать так, что рост цен имел какие-то разумные пределы. У нас игрушки покупают потому, что они качественные и дешевые, и если цены будут неприемлемо высокими, мы обанкротимся» - заявила Нино Амисулашвили.



По ее словам, упрощение регуляций оставило бизнесу возможность так или иначе продолжать работать.



«К примеру, нет необходимости предъявлять большое количество документов для подтвезждения страны, в которой продукция была произведена. При том, что крупные импортеры обязаны наносить на каждую игрущку надпись на грузинском языке – одного этого было достаточно для того, что большинство компаний, работающих на нашем рынке, нее смогли бы продолжить свою деятельности» - считает глава компании.



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