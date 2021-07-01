|
|
|
В Грузии задействованы новые регуляции на рынке детских игрушек
01.07.2021 11:34
С 1 июля на рынке детских игрушек в силу вступили новые регуляции, которые обязывают импортеров в электронной форме заранее сообщать налоговой службе о поступлении продукции.
В первую очередь новые правила направлены против большого количества магазинов и компаний, которые импортируют из США и Европы подержанные игрушки высокого качества, и продают их по минимальным ценам. Ввиду специфики бизнеса, выполнить условия регуляций им будет сложнее, чем компаниями, которые импортируют новую продукцию крупными партиями.
Большинство таких магазинов импортируют европейскую и американскую продукцию таких известных брендов, как Fisher Price, Little Tikes, Lego, Barbie Онии закупают игрушки бессистемно, в единичных экземплярах, соответственно предоставить какую-либо документацию, тем более заранее, для них будет непросто.
Что касается возможности завозить из США и Европы новые игрушки, то это экономически невыгодно, так как из-за высоких цен спрос на них будет минимальный – в особенности на фоне дешевой китайской продукции.
По словам учредителя компании «Хилтон» Нино Амисулашвили, компания создана 5 лет назад и на сегодняшний день владеет тремя магазинами, функционирование которых в настоящее время стоит перед серьезной проблемой. На данном этапе продукция пользуется большим спросом и бизнес расширяется, но вероятно, из-за регуляций цены придется увеличить, так как они предусматриваются дополнительные расходы и новые обязательства.
«У нас была встреча с представителями министерства экономики, в ходе который мы обсудили технические вопросы, связанные с выполнением новых регуляций. Это были не первые переговоры – мы встречаемся с представителями министерства еще с того периода, когда началась работа над регуляциями, и нам удалось добиться некоторого смягчения норм, которые изначально были значительно более жесткие» - заявила она.
По ее словам, новые регуляции сложные и добавят бизнесу расходы, однако они выполнимы, в отличие от первоначального документа. Однако при этом цены на вторичные игрушки из Америки и Европы скорее всего вырастут.
«Мы покупаем игрушки в долларах, а это означает что расходы растут, а доходы в лучшем случае остаются прежними. К этому также добавляются новые регуляции, и совокупность этих двух факторов значительно усложнит наше положение. Тем не менее, мы попытаемся сделать так, что рост цен имел какие-то разумные пределы. У нас игрушки покупают потому, что они качественные и дешевые, и если цены будут неприемлемо высокими, мы обанкротимся» - заявила Нино Амисулашвили.
По ее словам, упрощение регуляций оставило бизнесу возможность так или иначе продолжать работать.
«К примеру, нет необходимости предъявлять большое количество документов для подтвезждения страны, в которой продукция была произведена. При том, что крупные импортеры обязаны наносить на каждую игрущку надпись на грузинском языке – одного этого было достаточно для того, что большинство компаний, работающих на нашем рынке, нее смогли бы продолжить свою деятельности» - считает глава компании.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна