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Гарибашвили: Одна из наших основных задач — сделать нашу страну более самодостаточной
01.07.2021 12:35
«Одна из наших основных задач — сделать нашу страну более самодостаточной, конечно, мы не против импорта, но мы можем производить больше в стране, для этого мы представляем программы, которые обеспечивают большую вовлеченность наших граждан», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на презентации программы Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства — «Охрана окружающей среды и развитие села до 2030 года».
По словам Ираклия Гарибашвили, правительство впервые завершило работу над документом, а сегодня начнутся тематические обсуждения. Премьер-министр поблагодарил министра окружающей среды и сельского хозяйства и его команду за их работу и пожелал им успехов.
«Напомню, что объем государственных инвестиций в сельское хозяйство за последние восемь лет составляет около 2 миллиардов лари. Кроме того, частный сектор инвестировал в этот сектор около 1 миллиарда лари. Согласно нашему амбициозному плану, общий объем совместных инвестиций государства и частного сектора в ближайшие годы составит 7 миллиардов лари. В результате, по нашим расчетам, прогресс будет более инклюзивным. Наша главная задача должна заключаться в том, чтобы трудоустроить как можно больше граждан, привлечь больше наших сограждан в сельское хозяйство. Конечно, мы имеем в виду развитие и укрепление регионов», — сказал Ираклий Гарибашвили.
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