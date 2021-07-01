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В июле жители Тбилиси получат две квитанции за электроэнергию
01.07.2021 13:03
В июле население Тбилиси получит две квитанции за электроэнергию из-за смены компании, которая поставляет электроэнергию. По причине введения новых регуляций поставщиком формально вместо Telasi будет являться компания Telmico.
По заявлению компании:
• За электроэнергию, использованную до 1 июля квитанцию абоненты получат от Telasi;
• За электроэнергию, использованную после 1 июля квитанцию абоненты получат от Telmico;
Соответственно, за июнь надо будет заплатить Telasi, а за июль — Telmico.
В Telmico уверяют, что итоговая сумма оплаты не превысит стандартный объем платы за месяц.
В компании сообщают, что схема будет действовать только в июле, во время переходного периода. Система выдачи квитанций и способов оплаты остается неизменной.
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