

В июле жители Тбилиси получат две квитанции за электроэнергию

01.07.2021 13:03





В июле население Тбилиси получит две квитанции за электроэнергию из-за смены компании, которая поставляет электроэнергию. По причине введения новых регуляций поставщиком формально вместо Telasi будет являться компания Telmico.



По заявлению компании:



• За электроэнергию, использованную до 1 июля квитанцию абоненты получат от Telasi;

• За электроэнергию, использованную после 1 июля квитанцию абоненты получат от Telmico;



Соответственно, за июнь надо будет заплатить Telasi, а за июль — Telmico.



В Telmico уверяют, что итоговая сумма оплаты не превысит стандартный объем платы за месяц.



В компании сообщают, что схема будет действовать только в июле, во время переходного периода. Система выдачи квитанций и способов оплаты остается неизменной.





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