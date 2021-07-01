

Совокупный внешний долг Грузии составил 20, 6 млрд. долларов

01.07.2021 15:04





По состоянию на 31 марта 2021 года совокупный внешний долг Грузии составил 20, 6 млрд. долларов, что составляет 132, 9% от ВВП - сообщает Национальный банк страны.



В общей структуре задолженности государственный долг составляет 9, 9 млрд. долларов (64% от ВВП), в том числе долг, взятый правительством - 7, 6 млрд. (49 2%), обязательства Национального банка – 573 млн. долларов (3, 7% ВВП), облигации и долги государственных компаний - 791 млн. долларов (5, 1% ВВП).



Внешний долг банковского сектора составил 4, 4 млрд. долларов (28, 5% ВВП), внешняя задолженность других секторов экономики - 4, 8 млрд. долларов (31, 1% ВВП), и долги между компаниями – 3, 2 млрд. долларов (20, 5% ВВП).



92, 6% внешнего долга деноминировано в иностранной валюте.



Чистый государственный долг Грузии по состоянию на 13 марта составил 12, 3 млрд. долларов, что составляет 79, 4% ВВП страны. Из этой суммы на займы государственного сектора приходится 5, 8 млрд. долларов (37,3% ВВП).



В отчетный период внешний долг Национального банка сократился на 9, 4 млн. долларов. Внешние обязательства финансового регулятора составляют 573, 8 млн. долларов, из этой суммы 204 млн. приходится на специальные заемные права, у которых нет срока погащения и обязательства погашения.



Этот долг не имеет обязательного погашения до тех пор, пока Грузия является членом Международного валютного фонда.









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