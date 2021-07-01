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ЕС выделил Грузии 106,7 млн евро на модернизацию автомагистрали
01.07.2021 15:38
Евросоюз выделил Грузии 106,7 миллиона евро на модернизацию автомагистрали.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) профинансирует строительство двух участков скоростной автомагистрали Восток-Запад, которая простирается до границ Азербайджана и Армении, что повысит безопасность дорожного движения на 388-километровом участке.
Банк ЕС уже инвестировал около 2 миллиардов евро в поддержку ключевых секторов экономики Грузии и мер, необходимых для вступления в Евросоюз.
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