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ЕС выделил Грузии 106,7 млн евро на модернизацию автомагистрали


01.07.2021   15:38


Евросоюз выделил Грузии 106,7 миллиона евро на модернизацию автомагистрали.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) профинансирует строительство двух участков скоростной автомагистрали Восток-Запад, которая простирается до границ Азербайджана и Армении, что повысит безопасность дорожного движения на 388-километровом участке.

Банк ЕС уже инвестировал около 2 миллиардов евро в поддержку ключевых секторов экономики Грузии и мер, необходимых для вступления в Евросоюз.

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