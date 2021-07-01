

Лоукостер Flynas из Саудовской Аравии увеличивает частоту полетов Грузию

01.07.2021 21:17





Низкобюджетная авиакомпания Саудовской Аравии Flynas увеличивает интенсивность полетов в Грузию и добавляет один регулярный маршрут, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации.



По данным агентства, в пик сезона летней навигации авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы по четырем направлениям с 11 дополнительными частотами в неделю.



Согласно заявке, поданной в Агентство гражданской авиации Грузии, с сегодняшнего дня до конца июля авиакомпания будет выполнять следующие рейсы:



Тбилиси - Касим - Тбилиси. Будут выполняться три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу,

Эр-Рияд - Тбилиси - Эр-Рияд. Добавлены три частоты, и в общей сложности регулярные рейсы будут выполняться шесть раз в неделю: каждый вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье.

Джедда - Тбилиси - Джедда. Добавлены три частоты, и в общей сложности регулярные рейсы будут выполняться семь раз в неделю - ежедневно.



Даммам - Тбилиси - Даммам. Будут выполняться с двумя дополнительными частотами, а в общей сложности с частотой шесть раз в неделю: каждый понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье.



Согласно действующим регуляциям, иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста, или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса.





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