

Инфляция в Грузии побила десятилетний рекорд

02.07.2021 15:52





В июне инфляция в Грузии составила 9,9% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, достигнув максимальных темпов за 10 лет. Об этом говорится в материалах Национальной службы статистики «Сакстат» (Грузстат).



Одной из основных причин роста инфляции остается прекращение государственных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. По сравнению с июнем 2020 года, цены на жилье, воду, электричество и газ выросли на 10,5%, что отразилось на годовой инфляции в виде 1,59 процентных пункта.

ТОП-10 товаров и услуг, максимально подорожавших за последний год (июнь 2021 года к июню 2020 года):



Капуста – 106%;

Подсолнечное масло – 96%;

Перец – 59%;

Дизельное топливо – 52%;

Морковь – 47%;

Сахар – 35%;

Препараты для расширения сосудов – 29%;

Обезболивающие медикаменты – 28%;

Зелень – 25%;

Маргарин – 25%;

Яйца – 25%;

Кольца обручальные из золота 958 пробы – 24%;

Автозапчасти – 19%.



В целом в группе «транспорт» цены за последний год выросли на 22%, что отразилось на общем индексе инфляции в виде 2,54 процентных пункта. Если говорить об отдельных категориях, то по сравнению с июнем 2020 года цены на эксплуатацию личного автотранспорта увеличились на 33,4%, покупку автомобилей – на 1,8%, а на транспортные услуги – на 1,6%.



Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за последний год выросли на 8,8%. Масло и жиры подорожали на 47,1%, овощи и бахчевые – на 16,6%, на сахар, джемы и другие сладости – на 13,7%, молоко, сыры и яйца — на 10,6%, минеральные и родниковые воды, безалкогольные напитки и натуральные соки — на 7,3%, кофе, чай и какао – на 7,2%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 5,5%, мясо и мясопродукты — на 5,3%.



Годовая инфляция в 2019 году составила 7%. Для сдерживания ее уровня Национальный банк Грузии (НБГ) с сентября 2019 года начал ужесточать монетарную политику. Ставка рефинансирования за этот период выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.



С начала 2020 года годовой уровень инфляции стал снижаться. В январе и феврале он составил 6,4%, в марте – 6,1%, в сентябре – 3,8% и на этом уровне держался три месяца. В начале 2021 года стало очевидно, что позитивная тенденция носит временный характер. В феврале годовая инфляция составила 3,6%, а уже в марте 7,2%.



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