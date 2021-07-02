

В Грузии с октября начнут устанавливать «умные электросчетчики»

02.07.2021 20:41





Монтаж т.н «умных счетчиков» потребляемой электроэнергии начнется с 1 октября. На первом этапе их установка будет обязательна для новых корпусов, которые присоединятся к сети до первого октября. Об этом заявила директор юридического департамента Комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC) Саломе Джанелидзе.



По ее словам, умные счетчики поэтапно заменяет старые, однако точные сроки замены пока неизвестны. Комиссии еще предстоит утвердить график.



Джанелидзе также отметила, что у пользователей будет возможность обратиться к компании и потребовать монтаж умного счетчика.



«В первую очередь, он дает как компаниям, так и пользователям возможность дистанционно получить показания со счетчика из любой точки мира. Также станет возможно использование почасовых тарифов. Как вам известно, мы переходим на новый почасовой принцип, то есть цена на электроэнергию будет отличаться по часам. В часы пик, когда спрос большой, цена вырастет. А когда спрос сравнительно меньше, электроэнергия будет дешевле. Умные счетчики дадут возможность внедрить этот принцип.



У пользователей например будет возможность включить стиральную машину в то время, когда электроэнергия стоит сравнительно меньше», — объяснила она.



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