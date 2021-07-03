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В Ткибули бастуют шахтеры


03.07.2021   12:51


В Ткибули бастуют шахтеры, занятые на участках транспортного и наземного комплекса шахты им. Миндели.

Требование шахтеров - повышение зарплаты. На данный момент бастующие собрались у шахты им. Миндели и ждут ответа администрации.

Как заявляют в компании «Сакнахшири», соберется консультационный совет и рассмотрит требование шахтеров, после чего станет известна позиция компании.

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