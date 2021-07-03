

В Ткибули бастуют шахтеры

03.07.2021 12:51





В Ткибули бастуют шахтеры, занятые на участках транспортного и наземного комплекса шахты им. Миндели.



Требование шахтеров - повышение зарплаты. На данный момент бастующие собрались у шахты им. Миндели и ждут ответа администрации.



Как заявляют в компании «Сакнахшири», соберется консультационный совет и рассмотрит требование шахтеров, после чего станет известна позиция компании.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





