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В Ткибули бастуют шахтеры
03.07.2021 12:51
В Ткибули бастуют шахтеры, занятые на участках транспортного и наземного комплекса шахты им. Миндели.
Требование шахтеров - повышение зарплаты. На данный момент бастующие собрались у шахты им. Миндели и ждут ответа администрации.
Как заявляют в компании «Сакнахшири», соберется консультационный совет и рассмотрит требование шахтеров, после чего станет известна позиция компании.
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