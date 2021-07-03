

Wizz Air вернул свою базу в Кутаиси

03.07.2021 21:26





Венгерский лоукостер Wizz Air вернул свою базу в Кутаиси, возобновив рейсы из Грузии в шесть городов Европы – Милан, Прагу, Афины, Салоники, Ларнаку и Мемминген. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики Грузии.



Первый после начала пандемии коронавируса регулярный пассажирский рейс из Салоников в Кутаисском международном аэропорту сегодня встречали замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили, а также директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе.



Как указала Квривишвили, возвращение базы Wizz Air в международный аэропорт Кутаиси будет способствовать быстрому возобновлению туризма в регионе Имерети, а также в Грузии в целом.



«Сегодня очень важный день для нашей страны… Благодаря базе, у нас будет 14 направлений из Кутаисского международного аэропорта в страны ЕС, что еще раз укрепит туризм, а также сектор авиации во время ковид-пандемии, а также усилит частный сектор», — сказала Квривишвили.



В целом в июле из Кутаиси будет выполняться 153 прямых рейса. Из них 111 — в Европу и 42 — в Центральную Азию.



Низкобюджетная авиакомпания Wizz Air – самая популярная у жителей Грузии для путешествий по Европе. Из-за пандемии коронавируса Wizz Air сократил свои полеты и закрыл базы.



Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года и перед пандемией обеспечивала перевозку более 2,5 миллиона пассажиров в год, что значительно способствовало усилению авиасообщения и туризма.



Регулярное авиасообщение в Грузии было возобновлено с 1 февраля этого года.



На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации.



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