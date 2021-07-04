

Eurowings будет летать между Дюссельдорфом и Тбилиси

04.07.2021 15:35





Немецкая бюджетная авиакомпания Eurowings вышла на рынок Грузии. Авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Дюссельдорфа, сегодня выполнила первый прямой рейс в Тбилиси.



В официальной церемонии встречи первого рейса Eurowings в Тбилисском международном аэропорту приняли участие министр экономики Натия Турнава, замминистра Мариам Квривишвили и другие.



Eurowings будет выполнять рейсы между Дюссельдорфом и Тбилиси дважды в неделю — по средам и воскресеньям.





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