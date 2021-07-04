

Турнава: Наша туристическая индустрия восстановится в очень быстром темпе

04.07.2021 18:10





Германская низкобюджетная авиакомпания Eurowings совершила первый прямой рейс в направлении Дюссельдорф – Тбилиси. Прибывшего из Германии 171 пассажира в Тбилисском международном аэропорту встретили министр экономики Грузии Натия Турнава, ее заместитель, посол Германии в Грузии Хуберт Книрш, представители авиационных властей и руководство TAV Georgia.



Как заявила министр экономики на мероприятии, проведенном в Тбилисском аэропорту, поскольку упомянутая компания является низкобюджетной, это будет весьма притягательно и доступно для граждан.



Как отметила Турнава, в стране восстановление туризма проходит очень хорошо.



«Наша туристическая индустрия восстановится в очень быстром темпе, и авиация вновь будет на рекордной отметке. Это очень большой вклад в нашу экономику. Мы сделаем все для того, чтобы добавились еще и другие авиакомпании. Также отмечу, что, поскольку это низкобюджетная компания, это будет весьма притягательно и доступно и для наших граждан, которые летят на работу, лечение или просто как туристы», - заявила Турнава.



Авиакомпания будет обслуживать пассажиров в направлении Дюссельдорф – Тбилиси – Дюссельдорф по воскресеньям, а с 21 июля по понедельникам и воскресеньям. До конца летнего навигационного сезона авиакомпания будет выполнять полеты на воздушном судне типа Airbus 320.



В настоящее время в направлении Германии из Тбилисского аэропорта выполняют полеты с частотой 9 рейсов в неделю три авиакомпании: Georgian Airways (Berlin), Lufthansa (Munich), Eurowings (Dusseldorf).



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