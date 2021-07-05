

Госдума России – назад в СССР, а цены летят ввысь

05.07.2021 15:41





Депутат Госдумы Вера Ганзя считает, что следует вернуться к советской системе не только в регулировании цен, но еще и по другим очень важным ключевым государственным позициям, об этом она поделилась в интервью радиостанции «Говорит Москва».



Депутат, назвав «безнравственными» рост цен на товары первой необходимости, выступает за принятие мер, способствующих регулировать цены, и введение законов, которые «обуздали бы аппетиты» производителей.



Ганзя отметила, что в этой связи стоило бы заимствоваться практикой СССР, когда государство имело возможность лично заниматься ценовой политикой, и эта практика была не самой плохой.



Параллельно соображениям Ганзя, «Коммерсант» сообщает, что по оценкам экспертам рост цен на лекарства в России в 2021 году составит минимум восемь процентов, а в реальности эта цифра будет гораздо больше.



«Коммерсант» по итогам проведенным исследований прогнозирует, рост цен по итогам года может превысить в два, а то и больше раза даже инфляцию с целевым показателем Центробанка в четыре процента.



Издание приводит прогнозы компании RNC Pharma, по данным которой с января по май препараты в России и так уже подорожали на 7,9 процента, и предполагает, что реальное повышение цен может значительно превзойти их.



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