

За один день были отменены десятки бронирований - ситуация в Тбилисских гостиницах

07.07.2021 14:37





Владелец одной из гостиниц в Тбилиси Ираклий Гветадзе заявляет, что ранение польского туриста очень плохо сказалось на туристическом секторе, поскольку по итогам одного дня уже были отменены десятки бронирований.



«Несмотря на то, что прошло не так много времени, к сожалению, есть прецеденты отмены бронирования. Это происходит потому, что люди остро реагируют на подобные факты и избегают опасных направлений. К сожалению, и мы не исключение, лично в нашем случае по итогам одного дня отменены десятки бронирований. Если этот процесс не будет своевременно урегулирован и не будут задействованы соответствующие лица и ведомства, которые должны принять соответствующие меры, все это приведет к еще более худшим результатам и нас ждут еще большие экономические потери», - сказал основатель Old Town Mtatsminda Ираклий Гвенетадзе в эфире программы «Деловой курс».



5 июля представители прокремлевских группировок ранили польского туриста. Мужчина получил множественные ранения в грудь и перенес операцию. По информации Министерства внутренних дел, по факту нанесение телесных повреждений иностранному гражданину задержан один человек.



Марш достоинства 5 июля не состоялся. Решение не проводить марш организаторы Tbilisi Pride приняли после того, как организованные церковью группы в центре города безнаказанно применили силу по отношению к десяткам людей, напали на несовершеннолетних, разбили оборудование, разобрали установленные перед парламентом палатки оппозиции, ворвались и разгромили офисы «Позора» и «Тбилиси Прайда».



Масштабному насилию предшествовали подстрекающие к насилию заявления представителей власти и Патриархии Грузии.



Государство сексуальным и гендерным меньшинствам и их сторонникам прямо заявило, что не будет их защищать.



Путинские группы, в том числе и духовенство начали мобилизацию на проспекте Руставели с раннего утра и с самого начала были агрессивно настроены.



Они не нашли целевой аудитории – участников Марша достоинства – и направили агрессию на журналистов. В итоге пострадали более 40 журналистов. Среди них была и журналист «Табулы» Мако Джабуа, которую участник насильственной акции несколько раз ударил кедом.



Позже группировки переместились к зданию парламента, где сторонники оппозиции в течение нескольких месяцев протестовали против результатов парламентских выборов 2020 года и жили в палатках. Путинистских группы разгромили палатки, сорвали флаги Европейского Союза и Соединенных Штатов и установили на их месте крест.



Помимо посланий от министерства внутренних дел и Патриархии, путинские группы также получили зеленый свет и от премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который заявил, что за организаторами недели Прайда стоит «радикальная оппозиция во главе с Саакашвили» и что «такого типа акции и мероприятия наоборот, способствуют дискриминации представителей этих меньшинств по их признаку».



По словам Народного защитника, «и без того напряженный фон обострился заявлением Ираклия Гарибашвили».



В распространении теории заговора не отстал от премьер-министра и Ираклий Кобахидзе, который сказал, что «целью прайда была не защита меньшинств, и что за этим стояли политические интересы».

Вечером совместное заявление распространили посольства Евросоюза и США в Грузии.



«Мы осуждаем сегодняшние насильственные нападения на гражданских активистов, представителей общественности и журналистов и то, что со стороны лидеров властей и духовенства не было осуждения в отношении этого насилия.



Право на участие в мирных собраниях гарантируется Конституцией Грузии. Насилие просто неприемлемо и не имеет оправдания. Те, кто подстрекает или угрожает совершить насилие или совершает насильственные действия, препятствуют правоохранителям Грузии в обеспечении мирной и безопасной среды (обстановки)», - сказано в заявлении.





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