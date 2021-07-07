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Грузия и Азербайджан договорились о совместной реставрации Красного моста
07.07.2021 20:15
Грузия и Азербайджан общими усилиями отреставрируют Красный мост на границе двух стран. Решение было принято на встрече в Тбилиси министров культуры Грузии Теи Цулукиани и Азербайджана Анара Керимова.
По словам грузинского министра, обе страны должны совместно позаботиться о сохранении памятника культурного наследия и провести его консервацию и реставрацию.
«Красный мост, который мы вместе восстанавливаем, станет символом гордости двух стран, символом того, как две дружественные страны смогут совместно восстановить мост, который по-азербайджански называется «Сломанный мост». Наша дружба и профессионализм позволит восстановить этот мост», – сказала Цулукиани.
Красный мост – мост через реку Храми в приграничной полосе между Грузией и Азербайджаном. Он признан ценным памятником архитектуры XVII века. Мост использовался до 1998 года, когда в рамках программы TRACECA был построен новый, гораздо более широкий мост.
В 2001 году распоряжением правительства Азербайджана мост был включен в список охраняемых государством объектов и объявлен «архитектурным памятником истории и культуры мирового значения».
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