

Грузия и Азербайджан договорились о совместной реставрации Красного моста

07.07.2021 20:15





Грузия и Азербайджан общими усилиями отреставрируют Красный мост на границе двух стран. Решение было принято на встрече в Тбилиси министров культуры Грузии Теи Цулукиани и Азербайджана Анара Керимова.



По словам грузинского министра, обе страны должны совместно позаботиться о сохранении памятника культурного наследия и провести его консервацию и реставрацию.



«Красный мост, который мы вместе восстанавливаем, станет символом гордости двух стран, символом того, как две дружественные страны смогут совместно восстановить мост, который по-азербайджански называется «Сломанный мост». Наша дружба и профессионализм позволит восстановить этот мост», – сказала Цулукиани.



Красный мост – мост через реку Храми в приграничной полосе между Грузией и Азербайджаном. Он признан ценным памятником архитектуры XVII века. Мост использовался до 1998 года, когда в рамках программы TRACECA был построен новый, гораздо более широкий мост.



В 2001 году распоряжением правительства Азербайджана мост был включен в список охраняемых государством объектов и объявлен «архитектурным памятником истории и культуры мирового значения».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





