

Евросоюз выделит для Грузии инвестиции в размере 3,9 млрд евро

07.07.2021 20:28





Евросоюз выражает готовность мобилизовать 17 миллиардов евро для восстановления экономической ситуации в регионе Восточного партнерства, — заявил сегодня на пресс-конференции в Тбилиси комиссар Евросоюза по политике соседства и расширения Оливер Вархеи.



Согласно этому плану, Грузия сможет привлечь не менее 3,9 млрд евро в виде инвестиций. Это треть ВВП, который был у страны до пандемии коронавируса и вызванного им жесткого экономического и бюджетного кризиса.



Еврокомиссар начал свой визит по странам Южного Кавказа с Грузии. Сегодня в Тбилиси он провел встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Кахой Кучава и депутатами от всех парламентских партий, а также с представителями неправительственного сектора. С утра Оливер Вархеи посетил резиденцию главы Грузинской Православной Церкви во Мцхета и был принят Илией Вторым.



«Несколько дней назад в Евросоюзе мы представили очень амбициозный экономический и инвестиционный план для всего Восточного соседства. Мы готовы мобилизовать 17 миллиардов евро для восстановления экономического положения этого региона.



2,3 миллиарда евро будут предоставлены в виде грантов, а остальная часть — в виде проектов и инвестиций, которые будут привлечены от международных финансовых институтов, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.



Наша цель — помочь соседним странам улучшить их экономическое и социальное положение, и помочь Грузии установить более сильную экономическую ситуацию после кризиса ковида.



Мы работали над этим с правительством Грузии, с предыдущим правительством, с этим правительством, чтобы выделить приоритеты, определить основные проблемы, существующие в стране», — сказал Вархеи.



По словам еврокомиссара, в результате переговоров для Грузии были выделены «пять инициатив».



Вархеи подчеркнул, что ивестиции в Грузии Евросоюз вложит в автомобильные и железную дороги, в развитие сетей электроснабжения и Интернета.



«Все эти аспекты имеют большой потенциал и могут вывести экономику Грузии вперед и перевести ее в новое измерение. Вот почему мы разработали план для решения этой проблемы — будет создана взаимосвязь, укрепится экономика, усилятся малые и средние предприятия, местные общины, в масштабе всей страны улучшится доступ к цифровым услугам, также Грузии будет представлена в нашей новой экологической концепции», отметил еврокомиссар.



Вархеи подчеркнул, что таким образом Евросоюз даст Грузии возможность «перепрыгнуть через несколько этапов, и присоединиться к нам прямо на том этапе, на котором сейчас находится ЕС».



«Благодаря этому плану Грузия сможет привлечь не менее 3,9 млрд евро инвестиций. Это треть ВВП, который был у страны в период до кризиса коронавируса. Это осмысленный большой пакет помощи, однако это и огромная задача для всех нас. Это возможность, и нам придется работать вместе, нам придется очень много работать, чтобы претворить все это в жизнь», — отметил еврокомиссар.



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