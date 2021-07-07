

ЕБРР выделил 3 млн на модернизацию системы утилизации твердых отходов в Тбилиси

07.07.2021 20:46





2 июля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил муниципалитету города Тбилиси в Грузии дополнительный суверенный заем в размере 3,03 млн евро для модернизации системы фильтрования на городском полигоне твердых бытовых отходов.



Модернизация коснется сбора дренажной жидкости, образующейся в результате дождя, и естественного разложения отходов на свалках. «Тбилисский проект по утилизации твердых отходов» использует лучшие доступные технологии в соответствии со стандартами Европейского Союза, чтобы снизить загрязнение окружающей среды от существующей свалки.



Ранее, в 2018 году, банк предоставил Тбилиси в рамках своей «Концепции зеленых городов» заем в размере 15 млн евро на обновление городского парка мусорных машин, модернизацию станции по распределению твердых отходов и внедрение мер по охране окружающей среды.



ЕБРР – ведущая организация-инвестор в Грузии. На сегодняшний день банк инвестировал в страну свыше 4 млрд евро в рамках 262 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах. 79 процентов этих инвестиций приходится на частный сектор.



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