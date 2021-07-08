

Минздрав Грузии: Максимальная зарплата медиков — 46 505 лари, минимальная — 389 лари

08.07.2021 21:47





По данным Минздрава, среди врачей, работающих в Грузии, самые высокие зарплаты имеют сотрудники пластической и реконструктивной хирургии, при этом самый низкий заработок зафиксирован среди сотрудников клинической токсикологии.



7 июля 2021 года министр здравоохранения Екатерине Тикарадзе представила 10-летний план министерства, в своем выступлении она подняла вопрос об оплате труда врачей, заявив о том, что зарплата врачей в Грузии не является симметричной.



В министерстве фиксируют восемь подкатегорий врачей. Согласно данным, представленным в презентации министерства, сотрудники пластической и реконструктивной хирургии ежемесячно получают максимум 46 505 лари, в среднем — 10 642 лари, самая низкая зарплата в этой сфере — 527 лари.



Что касается сферы клинической токсикологии, то тут 13 993 лари, средняя — 2 934 лари, минимальная — 389 лари.



На презентации министр Екатерине Тикарадзе заявила, что «после анализа области оплаты труда врачей выяснилось, что существует огромный дисбаланс не только врачей разного профиля, но и врачей одного профиля».



Министр не впервые говорит о неравной оплате труда врачей. 28 апреля она заявила, что у некоторых врачей ежемесячный доход составляет 300 лари, а у других — 120 000 лари, что лично она считает несправедливым.



«Это может быть неожиданностью, но думаю что нужно об этом заявить. Зарплаты наших врачей радикально асимметричны: некоторые получают 300 лари в месяц, а некоторые — 120,000. Наверно и вы согласитесь, что это несправедливо. Данное обстоятельство вызвано не только профессионализмом и заслуживает внимания. Нужно провести соответствующие мероприятия, поскольку и у врача с зарплатой 300 лари есть право с достоинством носить халат и быть по достоинству оцененным, как и у врача, считающего, что он вполне справедливо получает 120,000 лари в месяц», — сказал тогда министр.



По данным министерства, максимальный доход врачей составляет 46,505 лари, а не 120,000.



По последним данным Национальной статистической службы (Геостат) средняя номинальная заработная плата сотрудников в стране составляет 1,256 лари.



По данным Геостата, относительно высокие зарплаты наблюдались в следующих отраслях:



Финансовая и страховая деятельность — 2 488,5 лари;

Информация и связь — 2 159,8;

Профессиональная, научная и техническая деятельность — 1 798,9 лари;

Строительство — 1 664,5 лари;

Средняя заработная плата женщин — 1 022,9 лари, мужчин — 1 473,4 лари.

Следует отметить, что заработная плата мужчин практически во всех отраслях превышала заработную плату женщин.



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