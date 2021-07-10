

Национальная администрация туризма Грузии пригласила репортера Business Traveller

10.07.2021 16:45





Для повышения осведомленности туристов о Грузии в странах Персидского залива и их привлечения, Национальное управление по туризму Министерства экономики и устойчивого развития Грузии пригласило журналистку высоко рейтингового международного издания Business Traveler Middle East Мелани Свон.



В рамках 4-дневного тура гостья посетила Кварели, Ананури, Степанцминда, Джуту и Мцхету. После знакомства с туристическими локациями Мелани Свон подготовит статью о Грузии, с которой ознакомятся пассажиры крупнейших авиакомпаний мира.



Журнал Business Traveller Middle East распространяется в 20 международных аэропортах Ближнего Востока (Кувейт, Абу-Даби, Джидда, Дубай и т. д.), а также на борту авиакомпаний, в отелях и туристических агентствах. Журнал Business Traveler Middle East Magazine является частью международного издания Business Traveler Network, представленного в 14 странах и регионах, включая Великобританию, США, Францию, Китай и страны Африки.





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