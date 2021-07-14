

Какауридзе: Неполучение финансового транша ЕС будет небольшой проблемой для бюджета

14.07.2021 18:47





Неполучение финансового транша ЕС будет небольшой проблемой для бюджета, однако важна грантовая часть этой суммы, и важно то, чтобы мы выполнили все прописанные перед ЕС обязательства, - об этом заявил заместитель министра финансов Грузии Шалва Какауридзе, откликаясь на заявление Еврокомиссии по поводу назначения судей и выделения финансового транша Грузии.



По словам Какауридзе, речь идет о 75 млн евро, из которых около 10 млн должны были быть перечислены в виде гранта.



Как отметил замминистра, эти средства были предусмотрены в госбюджете нынешнего года, однако и в том случае, если Грузия не сможет получить этот транш, у бюджета не возникнет проблем, и ни в одном направлении финансирование по этой причине не сократится.



«Буферы для того и есть на депозитах бюджета, чтобы и в случае наименьшего числа займов, у бюджетных расходов не возникало проблем, и, следовательно, ни в одном направлении финансирование не сократится. Однако, тут выполнение существующих перед ЕС обязательств гораздо важнее той суммы, которую мы могли бы получить в этом году в качестве займа. Неполучение финансового транша ЕС будет небольшой проблемой для бюджета, однако важна грантовая часть этой суммы, и важно то, чтобы мы выполнили все прописанные перед ЕС обязательства, и к тому же выполнили их правильно», - завил Какауридзе.



Напомним, что по заявлению Еврокомиссии, избрание судей Верховного суда – это упущенная возможность для властей Грузии доказать свою приверженность судебной реформе, и этот шаг может негативно повлиять на выделение второго транша макрофинансовой помощи.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





