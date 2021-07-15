

В январе-феврале 2021 года денежные переводы из-за рубежа выросли на 40,8%

15.07.2021 14:51





В июне 2021 года денежные переводы из-за рубежа в Грузию выросли на 7, 6% и составили 202 млн. долларов, по результатам первой половины 2021 года общий объем переводов составил 1,08 млрд. долларов, что на 40,8% больше, чем в аналогичный период 2020 года.



В июне по объему переводов первое место занимает Россия – 39 млн. долларов, на втором – Италия (31,7 млн.), на третьем США (25 млн.), затем следуют Греция (20 млн.( и Израиль (15,6 млн. долларов).



Более 1 млн. долларов было перечислено из таких стран, как Германия, Турция, Украина, Азербайджан, Испания, Казахстан, Франция, Польша, Канада Ирландия, Британия, Кипр, Киргизия, и Эмираты.



Наиболее значительным был рост переводов из таких стран, как Казахстан (193%), Киргизия (66%), Ирландия (51%), Азербайджан (50%), Германия (48%), Эмираты (33%), и США (25%).



В отчетный период из Грузии за рубеж было перечислено на 6 ,7% меньше, чем в аналогичный период 2020 года – 17,2 млн. долларов. В период января-июня 2021 года из Грузии за рубеж было перечислено 138 млн. долларов, что на 30% больше, чем в аналогичный период 2020 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





