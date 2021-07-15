

«Газпром» потерял треть объема поставок по ветке «Северный поток-1»

15.07.2021 17:15

«Finanz.ru»



«Европейский суд юстиции отклонил апелляцию Германии и поддержал позицию Польши с требованием ограничить на 50% мощность газопровода OPAL, соединяющего «Северный поток-1» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы» - об этом 15 июля сообщает интернет издание «Finanz.ru».



В опубликованном в четверг решении суда подчеркивается, что постановление Европейского суда юстиции от сентября 2019 года по иску Польши, согласно которому ограничение пропускной способности «OPAL» на 50%, было обоснованным согласно требованиям третьего энергопакета ЕС, в силу которых одна и та же компания не может быть одновременно поставщиком газа и владельцем трубы. «OPAL» обязали открыть доступ для альтернативных поставщиков, однако, учитывая, что газ в него поступает только лишь из «Северного потока-1», то это физически не реализуемо. По учетам мощностей, получается, что этим решением «Газпром» теряет около 33% объема поставок по ветке «Северный поток-1».



«Finanz.ru», напоминает, что после многолетнего изучения этой проблемы Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ «Газпрома» к газопроводу OPAL. Российская компания получила полномочия на исключительных правах бронировать 50% мощностей трубы и получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.



Однако в 2019 году это решение опротестовала Польша. Европейский суд поддержал польский иск и вновь запретил «Газпрому» использовать больше 50% OPAL.



В октябре 2019 года Германия подала апелляцию на это решение, до завершения рассмотрения которой решение Еврокомиссии об использовании OPAL на 100% оставалось в силе.



18 марта этого года Европейский суд юстиции опубликовал позицию своего генерального адвоката Кампос Санчес-Бордона, в которой утверждалось, в частности, что принцип европейской солидарности имеет не символическое, а юридическое значение и сам по себе может являться основанием для вынесения судебных решений в спорных случаях. На этом основании Санчес-Бордона тогда же заявил, что апелляция Германии должна быть отклонена.



Аналогичная проблема возникла у «Газпрома» и с «Северным потоком-2», который также нельзя задействовать на 100%.



Оператор трубы - Nord Stream 2 AG - запросил у регулятора газового рынка Германии исключение из правил, но получил отказ. В июне компания подала апелляцию в суд Верховный региональный суд Дюссельдорфа.



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