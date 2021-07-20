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Гарибашвили: Грузия больше не выдержит закрытия
20.07.2021 12:08
Наша страна больше не выдержит закрытия, - завил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
По его же словам, в том случае, если правительству вновь придется ужесточать регуляции в стране, создастся невыносимое положение.
«Наша страна больше не выдержит закрытия. Если нам придется закрывать, люди потеряют работу, создастся невыносимое положение. Заранее хочу сделать превентивные заявления. Я не хочу, чтобы это случилось. К этому добавится то, что стране придется дополнительно брать в долг, это ляжет грузом на нашу страну, на граждан, в целом осложнится ситуация. Еще раз хочу подчеркнуть, у нас есть все ресурсы и возможности провести вакцинацию максимально быстро, и приблизительно за 2-3 месяца мы сможем привить полтора миллиона граждан, такова наша задача», - заявил Гарибашвили.
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