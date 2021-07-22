

Бюджет Грузии увеличен на 1, 1 млрд. лари

22.07.2021 17:45





Сегодня парламент Грузии утвердил поправки в бюджет страны на 2021 год, которые предусматривают его увеличение на 1,1 млрд. лари.



Причиной увеличения бюджета стало более интенсивное, чем ожидалось восстановление экономики, и соответственно, увеличение бюджетных доходов.



В частности, если в начале года по результатам 2021 года ожидался рост на уровне 4,3%, по последним оценкам этот показатель вырос на 7,7%.



Самое большое дополнительное финансирование - 600 млн. – получает минздрав, из которых 446 млн. пойдут на борьбу с пандемией. На 90 млн. увеличивается бюджет министерства инфраструктуры, на 177 млн. министерства сельского хозяйства, на 30 млн. министерства обороны.



Бюджетный дефицит снизится с 7, 6% до 6, 9%, госдолг в отношении ВВП – с 60% до 54, 6%.



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