|
|
|
Бюджет Грузии увеличен на 1, 1 млрд. лари
22.07.2021 17:45
Сегодня парламент Грузии утвердил поправки в бюджет страны на 2021 год, которые предусматривают его увеличение на 1,1 млрд. лари.
Причиной увеличения бюджета стало более интенсивное, чем ожидалось восстановление экономики, и соответственно, увеличение бюджетных доходов.
В частности, если в начале года по результатам 2021 года ожидался рост на уровне 4,3%, по последним оценкам этот показатель вырос на 7,7%.
Самое большое дополнительное финансирование - 600 млн. – получает минздрав, из которых 446 млн. пойдут на борьбу с пандемией. На 90 млн. увеличивается бюджет министерства инфраструктуры, на 177 млн. министерства сельского хозяйства, на 30 млн. министерства обороны.
Бюджетный дефицит снизится с 7, 6% до 6, 9%, госдолг в отношении ВВП – с 60% до 54, 6%.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна