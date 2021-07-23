

Министерство инфраструктуры потратит 32 миллиарда лари за 10 лет

23.07.2021 12:10





Министр инфраструктуры и регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе представил 10-летний план ведомства.



Он сообщил, что 32 миллиарда лари будет потрачено на экономическое и инфраструктурное развитие.



«Наша главная цель - устойчивое экономическое и инфраструктурное развитие регионов Грузии и повышение уровня жизни населения. Строительство всех магистралей будет завершено. Время в пути от Красного моста до Сарпи сократится вдвое. Население на всей территории Грузии будет иметь стандартное водоснабжение. Все существующие свалки в стране будут заменены новыми, современными европейскими центрами. Будет укрепляться самоуправление и развиваться регионы», - сказал Ираклий Карселадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





