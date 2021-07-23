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Гарибашвили: Проект обновления городов будет запущен во всех 63 муниципалитетах
23.07.2021 12:13
Во ходе презентации 10-летнего плана министерства инфраструктуры и регионального развития Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что во всех муниципалитетах страны будет запущен проект обновления городов.
Глава правительства отметил, что в ближайшие годы основное внимание правительства будет уделяться развитию и обновлению регионов.
«Проекты обновления городов будут запущены во всех 63 муниципалитетах, что означает привнесение европейского развития и европейского духа во все муниципалитеты. Кроме того, почти 3000 деревень не имеют качественной воды. Техническое обслуживание-реабилитация-восстановление как междугородних, так и внутренних дорог, а также завершение строительства центральных автомагистралей остаются проблемой. Нашим приоритетом на ближайшие годы будет развитие и обновление регионов», - сказал Ираклий Гарибашвили.
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