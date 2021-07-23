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Гарибашвили: Около 32 миллиардов лари будет потрачено на инфраструктуру
23.07.2021 12:33
Около 32 миллиардов лари будет потрачено на инфраструктуру и региональное развитие в течение следующих 10 лет, — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на презентации 10-летнего плана развития министерства регионального развития и инфраструктуры.
По словам премьер-министра, 32 миллиарда лари будут потрачены на инфраструктуру, дороги, мосты, воду, чтобы изменить общую картину во всех муниципалитетах.
Премьер-министр отметил, что это должен быть план европеизации и модернизации. Ираклий Гарибашвили поблагодарил доноров за активную помощь.
«Проекты обновления начнутся во всех 63 муниципалитетах, что означает реальное европейское развитие и привнесение европейского духа во все муниципалитеты. Кроме того, вы знаете, что сегодня в нашей стране остаются вызовы. Почти 3000 сел не имеют качественной воды», — заявил Ираклий Гарибашвили.
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