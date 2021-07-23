

Турнава: В Манглиси реализован 11-миллионный проект, газ получат 1600 семей

23.07.2021 14:19





«Это был довольно сложный и дорогой проект, но была проделана действительно хорошая работа, и около 1600 семей получили природный газ», - заявила министр экономики Натия Турнава во время своего визита в Манглиси муниципалитета Тетрицкаро, где осмотрела недавно построенный газопровод.



С реализацией проекта газификации вместе с министром ознакомились госпредставитель в регионе Квемо Картли Шота Рехвиашвили, генеральный директор Грузинской газотранспортной компании Михаил Шаламберидзе, генеральный директор SOCAR Energy Georgia Маир Мамедов, директор SOCAR Georgia Gas Азер Мамедов, а также представители органов местного самоуправления.



«Это предусловие для развития туристических объектов и строительства новых гостиниц в Манглиси. Это место давно известно как очень хороший летний курорт, а также очень подходящее и привлекательное место для развития туризма. Конечно, теперь будет намного проще создавать новые рабочие места, потому что мы привлекли больше инвестиций в этот поселок, и поэтому я поздравляю всех жителей Манглиси с завершением этого очень важного проекта», - сказала Натия Турнава.



В рамках утвержденного правительством трехлетнего масштабного плана газификации в 2019-2021 годах в регионе Квемо Картли газ будет проведен в 29 селах, что включает 7870 новых абонентов.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





