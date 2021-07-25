

Произведенные в Грузии USB-кабели начали экспортировать в США

25.07.2021 14:31

Новости-Грузия



Грузинская компания «Джинвентор» начала экспорт USB-кабелей в США. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии.



«Несмотря на пандемию, компания смогла экспортировать продукцию через Amazon в США, а в ближайшее время также отправит первую партию товара в Нигерию», — говорится в сообщении.



Технологический стартап «Джинвентор» — бенефициар государственной программы «Производи в Грузии», фирма пользуется компонентом кредитного софинансирования. Ее первые продукты поступили в продажу в 2021 году.



«Джинвентор» сосредоточился на производстве товаров, которые никогда прежде не производилась в Грузии. Конкурируя с крупными китайскими производителями, компании удалось быстро стать узнаваемой на местном рынке, а затем начать экспорт.



Сегодня на заводе «Джинвентор» побывала министр экономики и



устойчивого развития Грузии Натия Турнава. Она ознакомилась с полным циклом производства, в том числе с переработкой использованных пластмассовых бутылок. Компания отказалась от ввоза этого материала и сотрудничает с обычными гражданами, от которых принимает на переработку крышки пластмассовых бутылок.



Вместе с Турнава на производстве побывал ее заместителт Ираклий Надареишвили и директор агентства «Производи в Грузии» Михаил Хидурели.



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