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Натия Турнава: Правительство Грузии не будет больше брать займов
26.07.2021 15:19
Мы создали все условия для того, чтобы без закрытия, лишь усиленной вакцинацией победить пандемию и выйти из этого ситуации с наименьшими потерями, - об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на брифинге, проведенном после заседания правительства.
По ее словам, власти из-за полного «локдауна» взяли весьма солидный заем и сейчас, в нынешних условиях нет ни возможности и ни желания снова брать взаймы.
«Заем – это заем, рано или поздно его нужно возвращать. Поэтому, мы создали все условия для того, чтобы без закрытия, лишь усиленной вакцинацией победить пандемию и выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. И это мы осуществим именно так», - заявила Турнава.
По ее словам, бюджет страны не должен «утяжелятся» дополнительными займамы.
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