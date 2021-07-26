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Натия Турнава: Правительство Грузии не будет больше брать займов


26.07.2021   15:19


Мы создали все условия для того, чтобы без закрытия, лишь усиленной вакцинацией победить пандемию и выйти из этого ситуации с наименьшими потерями, - об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на брифинге, проведенном после заседания правительства.

По ее словам, власти из-за полного «локдауна» взяли весьма солидный заем и сейчас, в нынешних условиях нет ни возможности и ни желания снова брать взаймы.

«Заем – это заем, рано или поздно его нужно возвращать. Поэтому, мы создали все условия для того, чтобы без закрытия, лишь усиленной вакцинацией победить пандемию и выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. И это мы осуществим именно так», - заявила Турнава.

По ее словам, бюджет страны не должен «утяжелятся» дополнительными займамы.

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