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Грузия и Азербайджан обсудили возобновление регулярных пассажироперевозок


26.07.2021   17:15


В Тбилиси состоялось очередное заседание Смешанной азербайджано–грузинской комиссии.

Как сообщает Агентство наземного транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии, на очередной встрече основным предметом обсуждения стал вопрос возобновления пассажироперевозок общественным транспортом.

Исполняющий обязанности директора Агентства Николоз Гвенетадзе предложил возобновить маршруты регулярных пассажирских перевозок с соблюдением правил, установленных компетентными органами обоих государств в связи с пандемией COVID-19. С этой целью было сочтено целесообразным сделать обращение в соответствующие структуры.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития перевозок и другим актуальным вопросам, в результате чего был подписан соответствующий протокол.

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