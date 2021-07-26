

Грузия и Азербайджан обсудили возобновление регулярных пассажироперевозок

26.07.2021 17:15





В Тбилиси состоялось очередное заседание Смешанной азербайджано–грузинской комиссии.



Как сообщает Агентство наземного транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии, на очередной встрече основным предметом обсуждения стал вопрос возобновления пассажироперевозок общественным транспортом.



Исполняющий обязанности директора Агентства Николоз Гвенетадзе предложил возобновить маршруты регулярных пассажирских перевозок с соблюдением правил, установленных компетентными органами обоих государств в связи с пандемией COVID-19. С этой целью было сочтено целесообразным сделать обращение в соответствующие структуры.



В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития перевозок и другим актуальным вопросам, в результате чего был подписан соответствующий протокол.



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