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Грузия и Азербайджан обсудили возобновление регулярных пассажироперевозок
26.07.2021 17:15
В Тбилиси состоялось очередное заседание Смешанной азербайджано–грузинской комиссии.
Как сообщает Агентство наземного транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии, на очередной встрече основным предметом обсуждения стал вопрос возобновления пассажироперевозок общественным транспортом.
Исполняющий обязанности директора Агентства Николоз Гвенетадзе предложил возобновить маршруты регулярных пассажирских перевозок с соблюдением правил, установленных компетентными органами обоих государств в связи с пандемией COVID-19. С этой целью было сочтено целесообразным сделать обращение в соответствующие структуры.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития перевозок и другим актуальным вопросам, в результате чего был подписан соответствующий протокол.
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