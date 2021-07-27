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С завтрашнего дня меняется правило оплаты счета за электроэнергию
27.07.2021 10:49
С завтрашнего дня для потребителей электроэнергии меняются условия правила оплаты коммунальных услуг. В колонках быстрых платежей и интернет-банкинга будут отражены новые компании, поставляющие электроэнергию.
Потребители "Энерго-про Джорджия" смогут оплачивать коммунальный налог на счете «ЕП Джорджия Деливери», а клиенты «Теласи» должны будут оплачивать счет за электроэнергию «Телмико».
Абонентские номера не изменились. Пользователи будут использовать один и тот же идентификационный номер.
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