

С завтрашнего дня меняется правило оплаты счета за электроэнергию

27.07.2021 10:49





С завтрашнего дня для потребителей электроэнергии меняются условия правила оплаты коммунальных услуг. В колонках быстрых платежей и интернет-банкинга будут отражены новые компании, поставляющие электроэнергию.



Потребители "Энерго-про Джорджия" смогут оплачивать коммунальный налог на счете «ЕП Джорджия Деливери», а клиенты «Теласи» должны будут оплачивать счет за электроэнергию «Телмико».



Абонентские номера не изменились. Пользователи будут использовать один и тот же идентификационный номер.



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