

Турнава: Закрытие экономики означает потерянные доходы

27.07.2021 18:40





Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава поясняет, почему в Грузии не планируется «локдаун» - по ее словам, закрытие экономики означает потерянные доходы.



Как заявила Турнава журналистам, исходя из того, что существует возможность массовой вакцинации, «локдауна» не будет. По ее словам, не планируется и закрытие какого-либо конкретного сектора.



«Мы не планируем закрытие, потому что очень важно, чтобы люди работали, семьи имели доход, экономика развивалась. Отличие от предыдущего периода в том, что вакцина в достаточном количестве. Ее достаточно, чтобы большая часть населения своевременно прошла вакцинацию. Именно таким путем мы преодолеем сложившуюся ситуацию и давайте таким образом бороться с коронавирусом, а не закрытием. Закрытие - это неприемлемая форма.



Что касается ужесточения, мы по-прежнему даем рекомендации носить маски, соблюдать рекомендации. В учреждениях соблюдают эти правила, где не соблюдают - контролируется. Помимо этого, решение о каких-либо секторальных, точечных ограничениях или закрытии какой-либо отрасли принято не будет. Мы сделаем все, чтобы преодолеть эту тенденцию массовой вакцинацией.



«Локдаун» не планируем. В случае «локдауна» любая закрытая сфера - это потерянные рабочие места, потерянный доход. Эта практика существовала глобально, и Грузия также применяла ее в начале пандемии, было меньше опыта и не существовало вакцин. Прошлый год мы закончили с -6%, это было болезненно, но неизбежно. Сегодня, поскольку у нас возможна массовая вакцинация, мы больше не будем следовать этому пути», - сказала Турнава.



Что касается туризма, Турнава говорит, что туристический сектор «достаточно безопасен».



«Туристический сектор - один из первых, где мы начали вакцинацию, даже когда вакцины не были так доступны, как сегодня, поэтому туристический сезон у нас довольно безопасен», - заявила Турнава.



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