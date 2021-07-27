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Следственная служба Минфина проверяет «дом продаж» телеканала Mtavari Arkhi


27.07.2021   20:43


Следственная служба Минфина Грузии вошла в т.н. «дом продаж» телеканала Mtavari Arkhi, заявил директор телекомпании Ника Гварамия.

«Видимо, войти в телевидение еще не посмели, но вход в дом продаж равносильно этому, поскольку от этого зависит наш доход. Вошли в компанию, которая продает нашу рекламу. Если они на что-то наложат арест там, к нам не будет поступать доход. В свое время Кобахидзе сказал, что нужно изучить финансирование всех СМИ. Он отдал такой приказ и он исполняется.

Есть подозрения, что и с другими СМИ случится то же самое. Жду Налоговую полицию и далее Прокуратуру. Что еще должно случиться со СМИ, чтобы осознали, что в этой стране настает конец свободе слова», — заявил Гварамия.

Юрист Mtavari Arkhi Тамта Мурадашвили сказала, что из-за пандемии Следственная служба проводит расследование в дистанционном режиме.

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