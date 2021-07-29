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Регулятор оштрафовал Energo-Pro Georgia на 20 тысяч лари
29.07.2021 18:51
Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) оштрафовала компанию Energo-Pro Georgia на 20 тысяч лари (6, 5 тысяч долларов) в пользу госбюджета. Об этом говорится в заявлении регулятора, распространенном сегодня.
Причина наложения штрафа – внесение компанией неполной информации в электронный журнал GNERC, что является нарушением «правил лицензирования и уведомлений об энергетической деятельности» и «правил качества услуг».
Нарушения были выявлены после того, как гражданин сообщил в GNERC о частых отключениях электроэнергии в селе Кобадзе Телавского муниципалитета (регион Кахети). В период с августа 2019 года по март 2021 года Energo-Pro Georgia неоднократно уведомляла этого абонента об аварийных отключениях посредством СМС-сообщений, однако, как утверждал сам гражданин, в реальности без света жители Кобадзе оставались гораздо чаще.
Слова абонента подтвердили результаты расследования, проведенного GNERC. Кроме того, было обнаружено, что число отключений, зафиксированных компанией в электронном журнале GNERC, было неточным.
Компании сообщили, что в случае повторения подобного нарушения, GNERC рассмотрит вопрос о наложении двойного штрафа.
Компания Energo-Pro Georgia занимается в основном снабжением электричеством регионов Грузии. Она специализирующимся на производстве и распределении электроэнергии. Компания владеет десятью гидроэлектростанциями среднего размера, полная выходная мощность которых превышает 414 мегаватт.
Услугами Energo-Pro Georgia пользуются 860 000 абонентов. Имея в своем штате 5 200 сотрудников, компания является одним из крупнейших работодателей в Грузии.
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