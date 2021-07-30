

ВВП Грузии в I полугодии вырос на 12,7%

30.07.2021 21:58





Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии в январе-июне 2021 года увеличился на 12,7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики.



В июне реальный ВВП вырос на 18,7% по сравнению с июнем 2020 года, за второй квартал текущего года - на 29,8% по отношению к апрелю-июню прошлого года.



По информации статслужбы, в прошлом месяце этого года рост был отмечен в перерабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, в сфере транспорта и складирования, торговли, гостиниц и ресторанов, деятельности, связанной с недвижимостью, а также в секторе строительства. Тенденция снижения зафиксирована в горнодобывающей промышленности.



Как сообщалось ранее, правительство Грузии в июле скорректировало госбюджет страны на 2021 год, параметры которого были изменены с учетом улучшения прогноза роста ВВП по итогам года до 7,7% против ранее ожидавшихся 4,3%.



ВВП Грузии в 2020 году снизился на 6,2% после роста на 5% годом ранее.



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