

В Грузии уровень годовой инфляции составил 11.9%

03.08.2021 12:56





В июле 2021 года, сравнительно с предыдущим месяцем, уровень инфляции в Грузии составил 1.3 процента, а уровень годовой инфляции – 11.9 процентов. Об этом сообщает Национальная служба статистики.



По их же информации, что касается базовой инфляции, то этот показатель в июле 2021 года, сравнительно с соответствующим периодом предыдущего года, составил 6.4 процента, а показатель годовой базовой инфляции без учета табака составил 6.3 процента.



«На формирование ежемесячного показателя инфляции основное влияние оказало изменение цен в следующих группах:



Продовольствие и безалкогольные напитки: в этой группе цены выросли на 3.2 процента, что на самой месячной инфляции отразилось 1.02 процентными пунктами.



Транспорт: в группе цены выросли на 1.4 процента, что на самой месячной инфляции отразилось 0.18 процентными пунктами.



Вместе с тем, по данным «Грузстата», на формирование годовой инфляции основное влияние оказало изменение цен в следующих группах:



Продовольствие и безалкогольные напитки: в группе цены выросли на 14.1 процента, что на самой годовой инфляции отразилось 4.43 процентными пунктами.



Жилье, вода, электроэнергия, газ: в группе зафиксирован рост цен на 11.1 процента, что на самой годовой инфляции отразилось 1.65 процентными пунктами», - говорится в информации «Грузстата».



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