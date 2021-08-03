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Авиакомпании Getjet и Smartlynx возвращаются на авиационный рынок Грузии
03.08.2021 13:23
В период летнего навигационного сезона этого года еще две авиакомпании возобновят оперирование в направлении Грузии.
Литовская авиакомпания Getjet и эстонская авиакомпания Smartlynx будут выполнять несколько чартерных рейсов по направлениям Вильнюс — Батуми — Вильнюс и Таллинн — Батуми — Таллинн.
Getjet будет выполнять рейсы между Вильнюсом и Батуми 30 августа один раз в неделю (понедельник) на самолете Airbus A319.
Что касается эстонского Smartlynx, то авиакомпания планирует выполнять несколько чартерных рейсов между Таллинном и Батуми с 5 августа по 23 сентября один раз в неделю (четверг) на самолете Airbus A320.
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