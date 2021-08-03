

Смогут ли правительственные регуляции снизить цены на медикаменты?

03.08.2021 14:46





Правительство Грузии в очередной раз заинтересовалось ценами на лекарства в стране и пообещало ввести в отношении фармацевтического сектора определенные регуляции, которые будут способствовать снижению цен.



В частности, планируется снизить цены на 40-50%, и в итоге сократить медицинские расходы населения на 15%.



По словам эксперта в области здравоохранения, бывшего главы парламентского комитета в этой отрасли Отара Зоидзе, нет необходимости изобретать новый велосипед, и методы, которые могут снизить цены на медикаменты уже хорошо известны.



В частности, парламент прошлого созыва уже провел исследование, которое показало какими способами можно достичь снижения цен на медикаменты



«После того, как вступила в действие программа всеобщего здравоохранения, именно запредельные расходы на лекарства стали источником обнищания многих жителей страны. В исследовании, проведенное прошлым парламентом, принимали участие все заинтересованные лица, и были разработаны все необходимые регуляции, которые смогут увеличить финансовую доступность лекарств» - заявил экс-депутат.



По его словам главным образом речь идет о снятии барьеров в отношении бизнеса, предоставление небольшим компаниям возможности беспрепятственного входа на рынок.



«Конечно будут случаи, когда и сниженных цен на медикаменты не будет достаточно, в таком случае государство должно финансово помогать социально необеспеченным слоям населения. В конечном итоге все эти меры позволят сократить медицинские расходы в стране на 15%» - заявил Отар Зоидзе.



Представители фармацевтического сектора пока никак не комментируют заявление премьер-министра о том, что лекарства в Грузии продаются с 300-400%-ной наценкой, соответственно, планируется принять новые регуляции – хотя при этом не уточняется ни срок, ни смысл планируемых регуляций.



Ответом фармацевтического сектора на предполагаемые регуляции можно считать недавнее заявление генерального директора компании «Аверси» Ираклия Пурцеладзе, которая касалась возможности введения правительством фиксированных цен на ьнекоторые виде лекарств – это инициатива обсуждалась несколько месяцев назад, но в итоге решение так и не было принято.



По его словам, введение обязательных цен нанесет значительный вред фармацевтическому сектору и возможно приведет к дефициту медикаментов.



«90% лекарств, которые у нас продаются – импортированные и их цена зависит не от желания бизнеса или правительства, а в первую очередь от курса национальной валюты – в нашем случае лари постоянно обесценивается, и это не может не отражаться на стоимости лекарств. В случае введения фиксированных цен, очень велика вероятность того, что по целым направлениям будет дефицит, и многие лекарства просто исчезнут из продажи. Мы никак не можем поддержать такой подход, так как фиксированные цены приостановят развитие фарма- сектора страны.



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