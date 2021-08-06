

Обратный эффект закона «Об иноагентах»

06.08.2021 21:01



Сергей Михеев



«Левада-центр», который внесён властями в реестр НКО-иноагентов, в начале августа провёл опросы об отношении россиян к закону об иностранных агентах, а также о доверии политикам и одобрении институтов.



20 июля 2012 года президент Путин подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента". По мнению российской общественности, этот закон был принят для ужесточения давления на независимые общественные организации, неподвластные Кремлю СМИ и физических лиц, которые занимают критическую позицию по отношению политики власти.



На сегодняшний день в список "иноагентов" включены 77 организации НКО, 16 СМИ и 18 физических лиц, и этот список продолжает расти. Опрос «Левада-центра» показывает, что негативное отношение общественности России к закону "Об иноганетах" растет. Почти половина населения нашей страны считает, что принятие, а затем и ужесточение закона "Об иноганетах" власть использует прежде всего для давления на независимые общественные организации и подавления всякого рода инакомыслия. В частности, показатель негативного отношения населения к закону с конца прошлого года увеличилось с 30% до 40%, а процентные показатели поддерживающих, которые считают что закон защитит страну от негативного влияния Запада, с 48% снизился до 37%. За короткий срок, всего за несколько месяцев, значительное изменение отношения к этому закону обусловлено политикой, проводимой в отношении оппозиционеров правящего режима, в особенности события, произошедшие во круг Навального. Люди непосредственно на себя испытали всю негативную сущность этого закона.



Самое интересное то, что 62% опрошенных лояльно относятся к тем кто попал в этот реестр "иноагентов". 58% из них заявили, что их отношение к тому или иному политику или организации не изменится, а 4% утверждают, что оно даже улучшится.



Для правящего режима особенно неприятно то, что к "иноагентам" не собираются менять своё отношение в худшую сторону молодёжь - люди от 18 до 40 лет. А самые негативно настроенные это пожилые, 35% пенсионеров заявили, что их отношение к таким людям и организациям ухудшится. Это объясняется тем, что пожилые люди информацию получают в основном из телевизора и поэтому подвластны кремлёвской пропаганде, а молодёжь черпает новости из интернета и соцсетей, где невозможно утаить правду.



На вопрос "Какому из российских политиков вы доверяете?" только 31% респондентов назвали президента Путина. Буквально за месяц рейтинг Путина упал на 2%, в июне Путину доверяли 33% опрошенных. Вроде 2% не так уж и много, но это всего за месяц и потому значительно. Параллельно с падением рейтинга Путина, снижается и количество россиян, считающих, что страна в целом движется по верному пути. Так считают 47% респондентов, тогда как в мае их число составляло 51%, а в июне - 49%. Одновременно с этим постепенно и стабильно увеличивается количество людей, не одобряющих действия властей, за последние время их число выросло до 40 процентов.



По итогам опроса, проведённого "Левада-центром", можно сказать, что с принятием и последующими ожесточениями закона "Об иноагентах" власть получила обратный эффект. Этим законом они намеревались не только запретить деятельность неподвластных им организаций, СМИ и физлиц, но хотели выставить их как "врагов родины" и настроить против них общественность страны. Однако – план Кремля провалился. Более того, большинство россиян не только не желают признавать «иноагентов» врагами, напротив - внесённые в реестр «иноагентов» приняли некий ореол мучеников, гонимых правящим режимом и воспринимаются как борцы за справедливость и будущее страны. Всё происходит закономерно - протестные настроения растут, а доверие к Путину и к власти в целом, падает. Как показывают показатели опросов этот процесс будет продолжаться.



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