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ГЖД назначила дополнительный рейс на маршрут Тбилиси-Батуми-Тбилиси
07.08.2021 10:32
В связи с увеличением пассажиропотока в разгар летнего сезона, в это воскресенье «Грузинская железная дорога» (ГЖД) выполнит один дополнительный рейс из Тбилиси в Батуми и в обратном направлении.
По информации компании, 8 августа поезд отправится из Тбилиси в 07:20 и прибудет в Батуми в 12:55. Время отправления из черноморского города – 17:50, а прибытия в столицу – 23:22.
Билеты на дополнительный рейс уже поступили в продажу. Приобрести их можно в кассах ГЖД, на сайте компании или же с помощью специального мобильного приложения.
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