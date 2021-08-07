Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ГЖД назначила дополнительный рейс на маршрут Тбилиси-Батуми-Тбилиси


07.08.2021   10:32


В связи с увеличением пассажиропотока в разгар летнего сезона, в это воскресенье «Грузинская железная дорога» (ГЖД) выполнит один дополнительный рейс из Тбилиси в Батуми и в обратном направлении.

По информации компании, 8 августа поезд отправится из Тбилиси в 07:20 и прибудет в Батуми в 12:55. Время отправления из черноморского города – 17:50, а прибытия в столицу – 23:22.

Билеты на дополнительный рейс уже поступили в продажу. Приобрести их можно в кассах ГЖД, на сайте компании или же с помощью специального мобильного приложения.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна