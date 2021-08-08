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Fitch подтвердило рейтинги Грузии на уровне «BB», изменив прогноз на «стабильный»
08.08.2021 11:44
Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте (РДЭ) Грузии на уровне «BB», изменив прогноз с «негативного» на «стабильный». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте агентства.
«Пересмотр прогноза отражает значительно улучшившуюся базовую макроэкономическую ситуацию и уверенность Fitch в том, что власти Грузии продолжат реализацию политики, поддерживающей макроэкономическую стабильность и среднесрочную устойчивость государственных финансов», — говорится в обзоре Fitch.
Как отмечается, Грузия хорошо справилась с внешним потрясением во время пандемии коронавируса. Реальный рост ВВП за первые шесть месяцев 2021 года увеличился на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовал рост денежных переводов, экспорта товаров и постепенное возвращение туристов. Между тем, поддержка со стороны официальных кредиторов позволила увеличить внешние буферные резервы.
Согласно рейтинговому сценарию Fitch, рост экономики Грузии в 2021 году увеличится в среднем до 7,8%, это на 3,5 процентных пункта больше, чем в предыдущем обзоре агентства, обнародованном полгода назад. Более устойчивое восстановление в туристическом секторе и рост инвестиций смогут гарантировать рост реального ВВП в 2022–2023 годах в среднем на уровне 5,4%, что превышает потенциал 4,0–4,5%, отмечено в обзоре.
Эксперты ожидают, что коэффициент государственного долга Грузии, который достиг пика в 2020 году и составил 60% ВВП, снизится до 56% в этом году и до 55,2% в 2023 году.
Аналитики отмечают, что риски для прогнозируемых макроэкономических показателей связаны с пандемией, темпами развертывания вакцинации и предстоящими в октябре выборами в местные органы власти.
«Местные выборы, которые состоятся в октябре, представляют собой обратный риск того, что краткосрочные проблемы с управлением могут изменить наши макроэкономические и фискальные базовые показатели. Рост напряженности между ключевыми политическими партиями привел к тому, что как правящая «Грузинская мечта», так и крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное движение» отказались от подписанного в апреле при посредничестве ЕС соглашения, которое было частью межполитического компромисса между партиями, направленного на прекращение политического тупика, последовавшего за парламентскими выборами в октябре 2020 года», — отмечено в документе.
Что означает уровень «BB»?
Кредитный рейтинг описывает инвестиционные риски страны. Например, если государству присвоен рейтинг «AA», это означает, что экономическая и политическая среда стабильна, а инвестирование в эту страну практически не сопряжено с рисками. Если страна имеет рейтинг «CC», это показатель нестабильной среды для инвесторов, когда нет гарантий защиты инвестиций.
С 2014 года Грузия переживает стагнацию и не может повысить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте, оставаясь с оценкой «BB».
Для сравнения, у соседних стран лучшие рейтинги. Так, например, ранее в этом году Fitch подтвердило долгосрочные РДЭ России в иностранной и национальной валютах на уровне «BBB», а рейтинги Азербайджана – на уровне «BB+», изменив прогноз на «стабильный».
Кредитный рейтинг Грузии по годам:
2007: «BB-»
2008: «B+»
2009: «B+»
2011: «B+»
2014: «BB-»
2015: «BB-»
2018: «BB-»
2019: «BB»
2020: «BB»
2021: «BB»
Хотя оценки Fitch существенно не изменились, министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили заявил, что страна как никогда близка к своей цели.
«Наша задача – дать стране инвестиционный рейтинг, до которого у страны осталось две ступеньки, и достижение которого выведет страну на более высокую ступень развития», — заявил Хуцишвили.
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